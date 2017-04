Demanda OM 26 aña prison pa “Nini” Fonseca den kaso morto di Wiels

Demanda OM 26 aña prison pa “Nini” Fonseca

Awe, kuater aña despues di asesinato di Helmin Wiels, nos ta dilanti un fase nobo. E asesino, Elvis Kuwas, a keda mientrastantu kondená, awor ta toka turno na e middleman: Burney ‘Nini’ Fonseca.

Polis i Ministerio Públiko a hasi tur kos den nan alkanse pa trese e bèrdat dilanti. Na nos opinion tin, a base di e dossier aktual, sufisiente pruebá ku Fonseca a hasí su mes kulpabel na ko-responsabilidat òf provokashon di asesinato, mata òf laga mata Helmin Wiels. Esaki dor di ehekutá un plan adelantá trahá. For di diferente deklarashon di testigu, entre otro di e propio Kuwas, ta sali na kla e ròl di Fonseca. George Jamaloodin i Robbie dos Santos ta ser sospechá di a duna Fonseca en enkargo pa buska un hende pa mata Wiels. Huntu Luigi ‘Pretu’ Florentina el a hür Kuwas pa mata Wiels. Fonseca i Florentina a fungi manera un ‘mákelar pa mata’ i a organisá e asesinato. Florentina a tene kontakto ku e kulpabelnan finalmente, Fonseca ku esnan ku a duna enkargo. Fonseca tabata e hòmber grandi tras di pantaya ku un ròl krusial.

Dor di mata Wiels a ranka un hòmber kerí for di su famia i for di e proseso demokrátiko. Esei tabata e intenshon tambe di Fonseca: kometé un asesinato polítiko. Anto no dor di kometé esaki e mes, pero dor di kobardia laga otro hende hasi e trabou. Kuwas tabata e pistol den man di Fonseca.

No ta Pueblo Soberano so a pèrdè su lider, pero tambe un lider ku tabata ser kargá dor di Korsou. Esun ku kometé e hecho kondenabel aki di likidá un polítiko, meresé di risibí un kastigu largu. Bala (munishon) i violensia nunka no por tuma e lugá di palabra den un demokrasia i un pais di estado di derechi.

Korsou te dia di awe te ainda ta di shòk dor di e asesinato, tambe pa motibu ku no a hiba tur responsabel ainda dilanti mesa bèrdè. Fonseca ta ninga di duna kuenta i rason i ta ninga di duna klaridat den e investigashon. Ku esaki e ta stroba e hustisia ku Wiels, su famia i komunidat meresé di haña. Fonseca a keda kondená mas biaha, tambe despues di e hecho aki. Fonseca nunka no a mustra duele òf duda moral ora el a risibí e enkargo òf repartí e tareanan ku a kondusí na asesinato di Wiels.

Ta p’esei Ministerio Públiko ta hasí un demanda mas haltu ku ta posibel ku por pidi pa Fonseca: 26 aña. Mester deskontá esaki for di e kastigu di 4 aña ku el a risibí resientemente. Neto ta nifiká un demanda di 26 aña di prisòn. Ministerio Públiko den e kaso aki no ta yega na un demanda di bida largu pa motibu ku un kastigu asina ta ser duná normalmente na momentu di mas ku un morto òf na momentu di resediva di delito kontra bida.

E investigashon den e kaso aki pa determiná esnan ku a duna enkargo ta kontinuá. Bon investigashon ta un trabou delikado i ta tuma su tempu. Mientrastantu a pidi Venezuela ekstradishon di Jamaloodin, tambe pa su envolvimentu den asesinato di Wiels. Tin ainda sufisiente posibilidat pa akumulá prueba. Tanten ku esaki ta e kaso, no ta stòp e investigashon.

Aubrey Janga (Telecuracao): Rekisitorio Maximus – resúmen