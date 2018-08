Demanda contra Gerrit Schotte pa mas di un miyon dollar

Ministerio Publico na Corsou ta demandando mas di un miyon di dollar for di ex prome minister Gerrit Schotte. Schotte a wordo sentencia na tres aña di prizon aña pasa door di a acepta 223 mil dollar na soborno, falsificacion y labamento di placa. Di acuerdo cu Ministerio Publico, Schotte, sinembargo a laba mas placa.

Pa e motibo aki OM a demanda 1.8 miyon florin for di ex prome minister, cual ta rond di 1 miyon dollar. Di acuerdo cu Ministerio Publico, Schotte, entre otro cosnan, a ricibi ilegalmente 800 mil dollar via cuentanan di banco na Suisa y Marshall Islands.

Schotte a bira e prome minister di Corsou na October 2010. El a mantene lasonan estrecho cu e Italiano Francesco Corallo, kende ta for di Sicilia y ta afilia cu mafia di casino. A cambio di soborno ricibi for di Corallo, Schotte lo a haya control riba e composicion di e team ministerial. El a apunta su propio hendenan den posicionnan importante.

Schotte ainda no mester bay prizon pa e sentencia imponi riba apelacion debi cu el a bay den casacion contra di su condena. E ta wordo asisti pa entre otro, e abogado Hulandes, Geert-Jan Knoops.

Corte lo a tuma dos dia, esta ayera y awe, pa trata su caso. Mas den curso di dia nos lo tin mas informe riba e caso aki.