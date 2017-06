Mi a compronde cu atrobe un delegacion grandi di parlamento rumbo pa Hulanda pa continua deliberacion nan pa ” bin” hunto, unda Hulanda cu Corsou, Sint Maarten ta reuni pa e mesun discusion monotono sin accion concreto. Hulanda tin 8!anja ta pidi pa un ley di integridad pa gobernantenan pa Aruba, mirando cu tur e otro partner tin esaki caba hopi tempo pasa.!!Awor 3 luna promer cu eleccion Mike Eman a orkestra su muchanan manda ,harlekijnan, lastradornan di garoshi pa porfin trata e ley aki den parlamento, pero a percura pa ” fix” ministro di negoshi cu permiso y e part time minister dokter pa e por keda awor part time minister y keda traha como ” dokter” den hospital.A cambia e ley di tal forma cu a cambia e ” essencia, espiritu”di e ley convertiendo e cos aki den un ” gelegenheids wetgeving” cu unico meta cu contra nos constitucion ta trata un ministro criminal sera pa soborno, corupcion diferente cu mientrase ta sera den prison e ta cu” vacacion manteniendo tur derecho.”!!!!Un ambtenaar mes ta perde tur cos y ta ser kita di trabou y ta perde tur cos. Aki so ” some people are equal, but some of them are more than equal.”!!!!Kiko nos parlamento ta bay haci na Hulanda mi no sa, pasobra e ley aki ta ofensa pa nos inteligencia , un falta di respet pa hende normal y ta organiza y structura soborno, corupcion pa un ministro pa e ser proteha di su ” extra entradanan”.!Ta con ta bay bisa e otro partner nan den Reino di e berguenza aki.??? Ni si bay cu mascarada bisti y cu aki ” la vida es un carnaval.”!Bo ta ofende y perde respet pa bo partner nan den Reino. Mehor cos boso haci ta keda cas, warda 22 september y un otro gobierno y parlamento bisa cu ta cambia e ley , pa proteha ministronan criminal. Nos ta conpetiendo cu Nigeria, Zimbawe, Haiti, Trinidad,Brazil y Santo Domingo pa corupcion organiza y structura di gobernantenan.No laga nos pasa den mas berguenza den Reino.Pesey tin politiconan Hulandes ta generaliza y ta kere cu nos tur ta mescos. Ta nos mes ta duna nan e oportunidad. Keda cas y cambio ta nos mes mester hacie.!Hulanda no ta bay haci nada, pasobra ta su ” hendenan” ta den gobierno toch.!!!