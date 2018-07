Deadline pa paga di dos mita di aña tabata 2 di Juli

Omar Maduro di DIMP:

Deadline pa paga di dos mita di aña tabata 2 di JuliPaga bo cuenta religiosamente sino bo lo tin cu paga 50% mas riba loke bo debe

Deadline pa paga e di dos mita di aña tabata 2 di Juli, esaki segun Omar Maduro di e departamento di plachinan di auto di Departamento di Impuesto. Apesar di e fecha limite aki, e entusiasmo no tabata dje grandi ey manera spera. Tabata tin casi sigur 30% di clientenan cu no a paga nan di dos mita di aña. Awor aki el a baha te na 23%. Ta spera cu pa fin di e luna aki, por lo menos un 20% bin caba di haci nan pago pa motibo, si ta bon, na September ta bay draai e boetnan administrativo. Esun cu no paga e momento ey ta core riesgo cu nan ta haya 50% di boet y esnan cu no paga nan 2017, tambe ta bay haya boet riba esey, segun Maduro.

Boet

50% di boet ta bay ta locual cu bo tin habri na e momento ey den sistema. Si bo tin 2017 habri y bo no a paga 2018 tampoco, bo ta haya 50% riba e total di full e aña 2017. Pa e prome mita di aña 50%, pa e di dos mita di aña y asina tambe pa 2018. Pa cada periodo, 50% cu ta bira 50% total di aña riba e tarifa total. Si bo tin 300, categoria C, ta 150 pa cada mita aña, cual ta 50% di e total di 300 florin.

No ta bay alarga e fecha mas, segun Maduro. Esey tabata e ultimo fecha cu gerencia a dicidi pa hala, el a termina bisando.