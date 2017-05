Sr. Jacobs a bisa cu e no a lesa e sentencia mes “pues mi no por bisa mucho”. Pero nan lo bay pidi e sentencia pa wak kico e ta; y asina duna mas informacion na comunidad.

E caso tambe a trece otro comentarionan dilanti. Sr. Jacobs ta comenta bisa cu den varios ocasion el a yega di trece dilanti cu pa loke ta trata seguro di SVb, “e huicio di e dokter di control (di SVb) ta esun cu ta pisa”. El a agrega cu a base di e huicio aki di nan dokternan di control, nan ta determina di paga beneficio tambe. Na mas di un ocasion, colegio di apelacion di SVB a haci e ponencia cu ta e dokter di control ta esun cu ta determina incapacidad (AO) di e trahado.

Dokter cas of specialista

Esaki ta nifica tambe segun director di SVb- cu si un dokter di cas bisa cu un trahado no por traha, pa SVb e no tin efecto. Igualmente si un specialista ta bisa cu e trahado no por traha, pa SVb e no tin efecto tampoco. “E unico caminda cu tin efecto, e unico autoridad riba e tereno aki pa cu e seguro di malesa y accidente, ta e dokter di control di SVb.”

P’esey e ta considera importante cu den caso cu specialistanan tin un opinion y tambe dokter di cas tin un opinion, pa nan suministra SVb su dokternan tur informacion necesario. Pa asina e dokter di control di SVb por tene cuenta cu esaki den su evaluacion.