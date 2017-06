Dangui Oduber: Kiko a pasa of kiko no a pasa

Awe nos pais ta parce un barco sin capitan, navegando den lama bruto sin direccion. Nos pais durante ultimo decadanan a conoce diferente generacion di lidernan cu cada un riba nan tereno a sacrifica nan tempo y famia pa traha incansablemente pa nos dushi Aruba por supera e olanan halto su dilanti y progresa. Nos hubentud tabata tin e oportunidad pa studia cu hopi motivacion pa logra nan metanan y bolbe bek pa contribui.

Sinembargo awendia kiko a pasa? Mi ta topa cu hopi hoben mescos cu mi y nan ta hacimi e pregunta aki, kiko ta pasando ultimo añanan. Nan no ta sinti motivacion pa nan futuro y ni pa bolbe bek si nan bay afor pa studia. Ora mi contesta e pregunta aki e contesta ta obvio; no ta cuestion di kiko a pasa, sino ta mas bien kiko no a sosode den nos comunidad.

Awe Aruba tin un gobierno cu a perde autoridad y firmesa, un gobierno cu practicamente no tin liderazgo cu ta sirbi e comunidad sino mas bien nan mes of interes di nan campanjadornan y gruponan di interes. Pues ausencia di un gobierno cu autoridad a crea efectonan negativo cu awe nos pueblo ta sufri e efectonan.

Pueblo ta bibando e efectonan aki den su bida priva y social. Sea bo ta bay banco, trabao, haci compras den ciudad, bay beach of bay recrea bo ta sintibo insigur pasobra delicuencia a logra penetra. Nos pilar economico mas importante tambe a bira victim regular di criminalidad manera nunca antes. Sinembargo e manera di traha di e Ministro di husticia a keda mescos, culpa otro y un excusa tras di otro pa hustifica su maneho sin autoridad. Por bisa cu awe nos tin un Ministro di excusa y no di husticia.

Recientemente a tuma lugar un otro caso di asesinato dilanti nos hotelnan, ni 100 meter leeuw di cambernan di nos huespednan. Niun musca a bula, e mesun siman atraconan ta sigui azota nos poblacion, marando yuinan y mayornan den nan den cas. Niun musca ta bula atrobe. Enves cu nos pais tin Ministernan cu ta interveni den asuntonan pa resolve e problemanan y menasanan cu nos pueblo y bishitantenan tin cu soporta nan a scoge pa pone atencion nan nan mes. E siman aki atrobe dos atraco den menos di 24 ora y hasta menasa di secuestro di un baby sino duna e atracadornan placa. Pueblo di Aruba ni den su propio cas no tin pas y trankilidad mas. Esaki ta algo grave cu nunca a pasa nos den nos pais. Di unda ta sali delincuencia por cambia bida den comunidad y hasta den nos propio cas.

Pesey mi ta bisa no ta cuestion di kiko a pasa, mas bien ta kiko no a pasa.

No a duna liderazgo, atencion y accion pa pevencion di crimen den nos comunidad. E ministro di asuntonan social awe no tey pasobra cu e tambe a sigui su coleganan y no a pone prioridad robes.

Pero awe mi kier bisa un y tur, Ami Dangui Oduber hunto cu mi coleganan di partido lo pone un punto final na e decadencia aki di falta di liderazgo y autoridad. Nos lo restablece orden den nos barionan y proteha nos industria turistico y economia engeneral di Aruba.

Enves di excuus nos lo tin un compromiso firme pa atencion, accion y esfuerso maximo pa combati criminalidad y restablece trankilidad y felicidad pa nos pueblo y nos bishitantenan.

Nos lo traha cu technologia modern manera “Crime Fighting Drones” Nos lo introduci un systema di mobile crime prevention cu comunicacion avansa pa asina expande capacidadnan pa prevencion y reprecion di nos cuerpo policial.

Nos lo traha y sirbi nos pais incansablamentw pa pueblo por tin oportunidad pa traha cu optimism, hubentud studia cu inspiracion y despues di trabao famianan por biba normal y recrea cu nan yuinan y anochi sosega anochi cu trankilidad.