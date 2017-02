Dama viktima di mal practica medico ta pidi pa mande Colombia

Na e momentonan aki tin un dama ku ta hasi un suplika na AZV pa e por haya traslado pa Colombia pa un di dos opinion riba su estado di salud. Pero di acuerdo cu e dama mes, AZV no ta hasiendo kaso di su peticion. Segun e dama mes ta conta y ilustra cu foto, su tratamento tabata malo hasi y cu te awe e ta sufriendo pa motibo di malpractica medico realisa na Aruba.

Su situacion a origina despues cu ela sufri un accidente na Go-Karting un aña pasa na momento cu e tabata controlando motor di su Go-Kart, algo lo a bay robes. Na e momentonan aki tin un dama cu ta hasi un suplica na AZV pa e haya traslado pa Colombia pa un di dos opinion.

Su cabey a keda pega den e motor y a ranca esaki. E accidente aki a tuma luga na 2015. Su cabey a wordo practicamente ranca for di e cuero y e dama a wordo hiba hospital pa tratamento medico.

Awe na aña 2017, ainda e dama ta sufriendo pa loke a pasa cune, riba su Facebookpage, e mes ta conta cu e ta cansa di warda y e ta haci un yamado na e sector di salubridad di Aruba, tanto na hospital, dokternan como AZV. E ta splica cu lamentablemente e unico contesta cu el a haya ta, cu AZV lo no mande pa un segundo opinion, ya cu esun prome tabata pa nan ta suficiente, ta manera cu hende no merece un di dos oportunidad. Tambe e ta puntra, con grave su caso mester ta pa por a haya un traslado? Su suplica na e dokternan ta pa mand’e pa Colombia, ya cu e caso a bay for di nan control. E dama a bisa finalmente cu ta ora pa dokternan, hospital y AZV stop di hunga cu bida di hende, ningun hende no sa e sufrimento cu e ta bibando aden.