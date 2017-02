Dama ta roga ayudo di AZV pa 2ndo opinion medico

Good Morning Pueblo de Aruba!!!

Lo pensé más de una vez, antes de decidir sentarme a escribir. Decidí escribir como un aparte de mi tipo diario, no pretendiendo herir susceptibilidades, y cuyo propósito es no dejar escapar, eso que corría por mi mente durante la noche!!

Me casé de esperar y hago un llamado público al sector de la salud aquí en Aruba, tanto como al hospital, los médicos y entidad de salud (AZV).

Después de un terrible accidente hace un año en las instalaciones de la pista de auto del (Go-Karting) y de una cirugía mal elaborada por médicos del hospital, he suplicado a gritos a los médicos que por favor me envíen al exterior (Colombia) ya que el caso se les ha salido de control.

Lamentablemente su única respuesta es que AZV no me envía al exterior por una “Segunda” opinión, como si la “Primera” fuera suficiente, como si las personas no mereciéramos segundas oportunidades!!

Que tan grave tiene que ser mi caso para poder conseguir un traslado?? Acaso en lo 4 meses hospitalizada no veía como enviaban al exterior a personas con un simple dolor en un dedo del pie?? Claro es que estamos hablando de alguien común para ellos; otro caso sería si fuese el hijo de alguien de renombre o de poder en la isla!!

Por favor es hora de que los médicos, el hospital y el seguro (AZV) dejen de jugar con la vida de las personas, nadie sabe el sufrimiento que llevo, es fácil sonreír todo el tiempo!!

Hago aclaración en cada una de las fotos expuestas hoy de todo el procedimiento, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA CIRUGÍA!!

#onehappyisland #aruba #dushi #hospitaldiaruba #hospital #gobiernodiaruba #cirugiaplastica @OMS #oms @cirujanosdelmundo