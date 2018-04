Dama levemente herida despues di boskmento na Piedra Plat

Piedra Plat – Diamars atardi polis a bay Piedra Plat pa un boksmento cu hende herida.

E boksmento a sosode den un hanchi small.

Loke nos a compronde ta cu un pick up grandi y cu velocidad halto, bayendo zuid den e caya a obliga e dama chauffeur di e Yaris pa desvia.

Den e maniobra aki, e Yaris a bay dal contra un auto pick up flatbed staciona banda di caminda.

Chauffeur di e pick up no a para y sigui bay manera nada no a pasa.

E Yaris a dal un otro auto mas cu tawata pasando, y tur esaki door di e coremento iresponsabel di e chauffeur di e pick up

Menos mal cu tin algun persona cu a nota e number di e pick up y a pasa polis esaki.

Ambulance cu a presenta na e sitio a trata e dama, cu a kibra su auto completamente parti dilanti.