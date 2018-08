Curacao a conoce 28 morto den 18 caso di crimen y reglamento di cuenta

Awe Corsow a emiti un rapport di husticia pa anja 2017. Den e rapport aki por lesa cu na 2017 Curacao un total di 28 morto a cay pa causa di crimen y reglamento di cuenta den un total di 18 incidente.

Na un solo incidente a cay 5 morto mientras na un otro a cay 4.

Ta un rapport anual di Husticia cu ta elabora riba varios topico.

2.2 | Geweldsdelicten

Het jaar 2017 stond in het teken van gewelddadige afrekeningen met veel ‘collateral damage’. Maart, april en augustus waren de meest gewelddadige maanden. In totaal zijn er 18 incidenten geweest waarbij in totaal 28 dodelijke slachtoffers zijn te betreuren. Het schietincident in maart op Berg Altena kostte 4 slachtoffers het leven, het incident op de Cubaweg in augustus aan 5 slacht- offers. Deze onderzoeken lopen nog