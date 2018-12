Cuerpo policial ta informa: 4 persona deteni y un cantidad grandi di articulo confisca.

Grenedaweg – Tarabana bieu

Di parti cuerpo policial nos a ricibi e siguiente comunicado.

“Un tiki prome cu 4 or madruga un melding a drenta via central di polis cu personanan den un van blanco ta bahando un gran cantidad di clapchi na un cas na Grenadaweg. E reaccion rapido di patruya di Oranjestad a bin enberdad encontra un van blanco cu articulonan probablemente procedente di ladronisia. A bin resulta cu nan tawata hincando articulonan den un appartement na Grenadaweg. Durante listramento a bin haya un cantidad considerabel di clapchi, flatscreens, paƱanan ainda cu nan label na nan y mas articulo electronico probablemente procedente di ladronisia. Durante listramento ta bin constata tambe un gran cantidad di mata di marihuana pafo di un cas na St. Vincentweg. Conhuntamente cu fiscal, Recherche Oranjestad, departamento di Crimen Organisa y coleganan di diferente districto a hasi e listramento den e appartementnan Grenadaweg plus e cas na St. Vincentweg. En total 4 persona a keda deteni y no ta descarta e posibilidad cu mas detension lo bay cai. E van ta di un compania situa na Caya Solo caminda tambe a disidi di bay listra y eynan a bin encontra un cantidad di articulo probablemente procedente di ladronisia y a confiscanan”.