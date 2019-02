Costanan pariba ta keda habri pa lanchanan baha ilegalnan. Diabierna mey anochi varios a drenta, algun a wordo gara

Sero Colorado – Diabierna mainta trempan patruyanan di San Nicolas un biaha mas ta sali cabes pariba, pa motibo cu nan a bolbe drenta. Asina mes nan a bolbe drenta. Den Colony a spot dos persona cu manera bo miranan bo ta ripara mesora cu algo no ta cuadra. Momento cu polis a detenenan y ponenan den boei agentenan a cuminsa hacinan pregunta.

E pregunta cardinal ” Cuando llegaron?. ” Pa increibel cu e por zona, pero nan pues no ta e dosnan aki so a yega aparentemente for di 12’or di anochi, bou nanishi di tur e siguridad cu nos ta suppose di tin. Algun minuut despues di a detene e dosnan aki, patruyanan a keda tira bista y ta haya 4 mas. Tur a wordo deteni. Boto no a wordo haya. Pues tawata un ” Drop off and Go”.

Pueblo ta keda puntra con por ta? Dicon un biaha mas ta burla di tur instancia, y ta bolbe drenta.

“Nunca bo lo haya sa cuanto a drenta, y kiko tur nan a drenta cune”.

Tanten cu no bin cu un post sofistica na Sero Colorado, e cosnan aki lo keda sosode.

Paso kiko ta bay bisa awe atrobe ?

Te cu awor nada cu a wordo haci no a stop e hendenan aki di drenta Aruba.