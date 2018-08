Police car on the street at night

Controlando un auto cu tabata core sin lus a bin topa cu un dama Colombiana ilegal Durante patruya di polis na Palm Beach, polis a para un Nissan Sentra A-60463. Motibo cu a duna ordo pa para ta pasobra e auto tabata coriendo sin lus. A controla e auto y tur documento tabata na ordo. Na mes momento polis a mira un dama sinta patras cu tabata den silencio total y tabata wak su dilanti. Polis a dicidi di puntre pa su indentificacion. El'a pasa polis un pasapoort. Polis a constata cu el'a drenta Aruba dia 17 di October 2017, cual ya su dianan a pasa. A puntre pa permiso y e no tabata por a entrega ningun otro documento pa mustra cu e ta legal. El'a wordo baha for di auto y hiba pa warda di polis unda a tuma contacto cu Warda nos Costa. Aki a bin verifica cu e dama ta ilegal unda el'a keda deteni y entrega na Warda Nos Costa.