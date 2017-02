CLARISKA VELASQUEZ A SCUCHA E “KLOK” BATI, PERO NO SA UNDA E “KLEPEL” TA COLGA

BOLETINEXTRA.COM — Parlamentario di AVP Clariska Velasquez dia pa dia ta mas un berguensa pa AVP. E ta papia manera un “kip zonder kop”, sin lesa su documentonan. Esaki ta di spera pasobra e parlamentario aki a presta pa keda casi un anja sin aparese na pia di trabou pasobra ela bai scol bek.

Segun Clariska CAFT a bisa cu gobierno di Mike Eman a traha bon y a soluciona e problema financiero. Claramente bo ta mira cu Clariska no sa di kiko e ta papia. Nos tin dos pregunta so pa Clariska:.

# 1: unda CAFT a skibi cu Mike Eman a soluciona e problema financiero? NINGUN CAMINDA!

Clariska ta papia manera cos cu ela tende e “klok” bati, pero e no sa unda e “klepel” ta colga. Unda ta para cu CAFT a bisa cu Mike Eman a soluciona e problema financiero? Cual problema financiero Mike Eman a soluciona? Mike Eman no por soluciona ni su propio problema financiero. Mike Eman y su famia a manda Interbank y Emco failliet. Nunca nan a paga nan debe na banco. Den gobierno Mike Eman a redobla e debe di pais Aruba den 4 anja mandando henter un pais failliet. No shon, Mike Eman no por soluciona problema financiero ni di su mes, ni di su famia. Ta tristo cu un parlamentario ta recuri na storianan fabrica, sin rapport den man, pa defende su lider swak y debilita.

#2: riba lomba di ken Mike Eman a soluciona e problema financiero? RIBA LOMBA DI PUEBLO

Si en caso cu Clariska no sa, pasobra ela keda un anja sin bai trabou pa studia pa polis, Mike Eman a purba soluciona e problema financiero riba lomba di pueblo, cobrando pueblo belasting sin piedad, cobrando nos pensionadonan belasting atrasa cu a caduca caba, aumentando belasting di tereno, belasting riba entrada, belasting di BBo, prijs di awa y coriente, prijs pa piki sushi, parkeermeter, tarifa di Arubus, airport tax, prima di AOV, prima di AZV. Medidanan cruel cu ela puñala pueblo cun’e y ainda tin e pueblo sangrando. Pero Clariska no sa, pasobra pa un anja largo ela scohe pa e lessenaar na scol di polis en bes di e lessenaar na parlamento. Pesey ta bon pa recorda Clariska de ves en cuando con burdugu su gobierno ta.

Asina ta, Clariska, sigiente biaha cu bo kier bati riba bo pecho con bon Mike Eman ta, corda con ela masacra miles di famia cu ta biba sin awa y coriente, corda con ela bandona muchanan inosente cu ta wordo abusa, y corda con e ta maltrata nos grandinan limitando nan cuido. Esey ta Mike Eman.

Y pa loke ta trata CAFT: sigiente biaha publica e documentonan, pasobra ningun hende tsa kere bo palabra mas.