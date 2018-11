Chollernan ta keda duna nos isla un mal imagen

Oranjestad: Diadomingo algo pasa di 9’or di mainta, presencia di polis ta wordo pidi na e entrada di Zara dilanti Plaza Daniel Leo cu Havenstraat. Pa motibo cu lo tin un adicto ambulante drumi morto na soño den entrada di Zara. Na yegada enberdad e agentenan policial ta topa cu un adicto ambulante drumi den e entrada, e agentenan a lant’e for di soño. E adicto sin haci fastioso a spierta y prome cu ela lanta cana bay, ela entrega polis un yabi cu e tabata tin den su poder, no por bisa si ta trata di un yabi di cas, auto of negoshi.