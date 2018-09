Chauffeur cu a dal dos auto deteni, elo tawata burachi

Catiri – Diabierna atardi pa mas o menos 5:10 p.m, polis ta haya informacion di un pick up color cora cu lo a dal dos auto y sigui bay.Informacion haya tawata bisa cu e auto aki lo ta ariba caminda di Tanki Leendert. Mes ora patruyanan di Noord a sali busca e pick up aki, cu mas sigur un chauffeur burachi na stuur. Na Hong Kong na Paradera e mes un pick up color cora aki a reverse dal un auto, y a bay manera nada un pasa. Un rato prome elo a dal contra un truck, pero lo no tawata tin daño. Dilanti Reality supermarket e chauffeur di e Toyota pick up a bay staciona. Ey ta caminda cu agentenan a yega y mes ora por a constata cu e homber ta bou di influencia. E homber tawata papia cu lenga pisa y no por a para bon ariba su pianan.

Agentenan a splike e situacion y cu transportwagen a transporte pa warda di Shaba.