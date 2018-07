Chauffeur a perde control ariba su Hyundai Atos y bolter ariba Green Corridor

Green Corridor – Balashi, Diasabra mainta algo pasa di 11’or, polis di trafico a bay pabou di e brug ariba Green Corridor pa un accidente.

Na e sitio ariba e banda robes, bayendo e rotonde ex Drive Inn un Hyundai Atos a dal un palo di luz y despues cay ariba su banda.

Segun nos a compronde, e chauffeur pa un of otro motibo a bay mucho na su man robes y esaki a causa cu ela subi e tera dal e palo di luz kibra pa despues cay di banda.

Polis mester a cera e rotonde na Pos Chikito, pa asina evita trafico for di pariba cu ta baha cu velocidad halto.

Takelwagen a presenta pa a lanta e vehiculo.

Ayera tardi altura di Wayaca Falls un accidente a sosode caminda un palo di luz a ser kibra.

Loke nos kier ilustra ta e peliger ariba Green Corridor, esta cu no tin rails pa proteha e automobilistanan si algo bay completamente robes.

Esta si un vehiculo cu velocidad hopi halto perde control y kita bay na su man robes. E cero di tera por bay fungi como un rampa, y cu tur su consecuencianan.