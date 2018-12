Chauffeur a dal cu su auto contra patruya di trafico staciona

Paradera:Diabierna algo prome cu 7’or di anochi, chauffeur di un Toyota Corolla blanco pa un of otro motibo, no tabata poniendo atencion den trafico y ta dal semi frontal contra un auto di polis. E chauffeur di e Toyota Corolla a hala bay na su man robes y ta dal net contra un patruya cu tabata biniendo di direccion contrario, mesora a pidi pa un specialista di trafico, mirando cu tin un auto di polis envolvi. Maske e chauffeur di e Toyota Corolla no tabata mustra bebi, toch a opta pa haci un test di alcohol cune, esaki a sali negativo.