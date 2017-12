Celebracion di Mike Eman su cumpleaños a costa Afl.141.811,20 Piratanan di Caribe di AVP a malgasta 130 miyon di pueblo den campaña

Diaranson siman pasa Parlamento di Aruba a trata e Suppletoire Begroting pa lokual ta trata aña 2017. Pues no obstante cu desde December 2016 Parlamento a aproba un presupuesto pa aña 2017 cumpliendo cu e lei di LAFT cu ta exigi pa aproba un presupuesto di e aña siguiente no mas tarda cu 15 di December di e aña coriente. Kiko e resultado tabata ta? Nada otro den comparacion cu e añanan anterior. Pues AVP ta gasta y malgasta 130 miyon mas cu tabata tin presupuesta. Aunke cu den Lei di comptabilidad ta stipula cu mester bin parlamento “vooraf” esta promer cu cualkier overschrijding di presupuesto tuma lugar y no achteraf, AVP nunka a mantene su mes na dicho Lei y conose solamente e Lei di bulldoze. Enbista cu 2017 tabata un aña di campaña tabata hopi notable cu AVP a campaña cu plaka di pueblo. Den rapport di CAFT # 201700291, CAFT ta reaciona riba e uitvoeringsrapportage cual CAFT a ricibi 13 di November 2017 for di gobierno di AVP esta e gobierno saliente, reflehando derde kwartal esta lunanan Juli, Augustus, September y pues e lunanan mas intensivo di elecion. Bon pa meciona cu gobierno nobo a huramenta 17 di November 2017. CAFT ta ilustra su precupacion cu e deficit di pais Aruba e momento ey ta na 2.6% ( 130 miyon den cora) y no 0.5% manera Richard Arends y AVP ta engaña e pueblo aki.

Tambe CAFT tabata hopi precupa con por logra corigi esaki den e ultimo kwartal cual tabata mustra imposibel. Citando pagina 1 CAFT , “Derhalve is het CAft van oordeel dat uit de derde uitvoeringsrapportage onvoldoende aannemelijk blijkt dat het voorlopige tekort van 2,6% (130 miljoen)in het laatste kwartaal terug gebracht zal worden tot het maximale financieringstekort van 0,5% bbp in 2017”. Alaves CAFT a splika hopi kla pa lokual ta trata plaka cu mester drenta mediante belasting no lo alkansa e target presupuesta pa AVP y lo cay short cu 30 miyon Loonbelasting y 20 miyon BBO pa un total di 50 miyon. CAFT a pidi AVP pa ahusta esaki. Lokual ta Refeneria di Aruba lo cay short cu 73 miyon y AZV un otro 7 miyon. Riba pagina 4 CAFT ta ilustra cu gastonan di personeel a aumenta cu 9.2 miyon aunke tin un vacature stop. Pues klaramente AVP den pleno campaña regalando hopi trabow cu no tabata tin vacatura y ni ta existi hinkando gobierno den un posicion aun mas dificil y deplorabel. CAFT ta sigui bati riba e dedenan largo di AVP y ta skirbi den su rapport riba pagina 4 alrespecto e tema aki puntrando gobierno di AVP “Het Cft verneemt graag op welke wijze dit aannamebeleid pase binnen een vacaturestop.” Coalicion ta heredando un desaster financiero nunka bisto for di AVP. Esaki nos lo bin den un otro edicion riba dije mas specifico. Lokual tabata mas espantoso ta momento cu a puntra durante reunion publico diaranson ultimo encuanto e celebracion di Mike Eman su cumpleaños 1 di Septemeber 2017.

Cuanto esaki a costa e pueblo aki? E celebracion aki a wordo celebra bou di e capa di apertura di brug na Spaans Lagoen. Financien a duna informacion concreto splikando cu e fiesta aki a costa pueblo Afl.141.811,20. Pues 142 mil florin pueblo a paga pa Mike celebra su cumpleaños. Con sinberguensa un hende por ta? Piratanan di AVP den oposicion a keda keto keto riba e topico aki. Nan no a reaciona y a permanese “muisstil”. Otronan a sinta 13 ora den reunion sin hiba ni un solo palabra. Den comparacion cu un persona humilde den pueblo, e cuidadano cu un minimum loon mester traha 7 aña pa por alkansa 142 mil bruto den su bida mientras Mike Eman y AVP ta derocha e suma aki den un (1) anochi. Esaki ta e tristo berdad di nos pais maneha pa Piratanan di Caribe di AVP. Aruba por Sinti E Cambio den man di e Coalicon.