Swimming pool with stair at hotel close up

Caso grave di violacion di menor na un low-rise hotel Abuso Sexual contra menor:

Diahuebs atardi nos a haya e informacion di un caso serio cu a sosode na un hotel low-rise banda di Eagle. Tur autoridad comptente a wordo notifica y varios departamento a acudi na e sitio.

Tur cos ta indica cu algo teribel a sosode, ora cu un menor di edad a wordo viola sexualmente.

Esaki a percura pa un tension halto na e hotel y serca e miebmronan di famia, ora a bin descubri e acto aki. KZP a wordo notifica y tambe Slachtoffer Hulp a presenta pa asina brinda ayudo na esnan afecta. E detayes di e caso ta hermeticamente cera pa asina por hiba un investigacion profundo.

Nos ta den siman di vakantie unda tin hopi famianan ta keda na hotel y acompanja pa hopi mucha. Tambe tin e menornan cu ta bay pasa dia serca conocirnan. Algo lamentabel a sosode cu awor ta den man di autoridad pa asina conduci un investigacion riba kico a sosode. tweet