Carta for di KIA Aruba

Pilar husticiero di Aruba no ta funciona

Sra/Sr redactor, permiti nos trese e sigiente relato dilanti

Nos pais Aruba su pilar husticiero no ta funcionando manera debe ser. E instrumento concerni no ta wordo aplica manera mester ta. Tin hopi caso nan andando cu den e margen di husticia no ta haya e atencion mereci. Nos tin e impression cu recherchenan no ta haci nan trabao conforme nos codigo penal. Hasta nos por bisa cu declaracionnan ta wordo malversa pa di es manera procesa un caso inhustamente. Na e fiscal concerni tambe nos kier remarca cu na momento cu un hende ta dilanti di fiscal pa cualkier grado di caso, e fiscal aki no ta tur ora objetivo. Varios biaha e ta pone su instrumento hudicial cu e tin cu traha cune un banda y no ta practica responsabilidad obhetivamente. Un ehempel bibo di esaki ta ora cu sospechoso wordo treci dilanti fiscal, pa motibo di su prolongacion di dentencion si of no!

Remarkable ta cu e fiscal e momento ey a aplika of remarka schokkende rechtsorde, Orden Juridico Impactante. Unda cu supuestamente nos comunidad di Aruba a wordo influencia. E pregunta cu immediatamente ta surgi ta, unda e meritonan di e diferente casonan ta wordo investiga? Riba cua grado nos comodidad lo por evalua si un sospechoso por hanja prolongacion si of no.

Consientemente of inconsientemente ministerio publico ta limitando e derecho di e sospechoso nan cu hasta por bisa cu tin casonan inhustamente trata. Nos ley nan di codigo penal ta bisa bon cla, pa detene y mantene un sospechosos deteni, mester tin prueba nan contundente si no justicia tin ku laga e sospechoso bai. Si esaki no sosode nos por papia e ora di gerechtelijke dwaling di parti di ministerio publico. Pregunta final ta keda, Ministerio publico, ta cu cuanto midi nan ta midi y ken si ta wordo beneficia of delitonan ta wordo tapa dor di ministerio publico?

Apreciable redactor, un danki di curason pa e oportunidad aki,

Firmantenan

R.; R. ; JL. y S.

Ps. Prizonero nan den KIA no ta descarta cu lo bai tin accion den e instituto pronto.

Tin kos nan ta brow den KIA y no ta falta mucho pa e rementa.