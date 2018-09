Carta di asilo a causa conmocion pa cual Gobierno a yama reunion urgente: No ta reconoce ningun carta di proteccion di UN-HCR!

Diasbra atardi, Prome Minister di Aruba a emiti un declaracion pa loke ta trata e noticia cu a sali den publicidad, esta e peticion pa asilo y proteccion di Rode Kruis y UNHCR pa ilegalnan.

E prome Minister di Aruba a bisa cu el’a yama un reunnion urgente, riba e tema di Venezuela hunto cu Minister di Husticia y tur departamento cu ta atende tema aki.

Procedura pa haya asilo na Aruba:

E procedura di asilo ta un topico delicado, pero ta improtante pa signala cu a ripara cu tin hende ta haya un declaracion di e departamento di Naciones Nni UNHCR, tin hende tambe cu ta haya un carta di Cruz Cora, pero ningun di e dos documentonan ey ta e caminda oficial pa cana pa haya un asilo na Aruba.

No necesariamente e hendenan ey cu tin e carta ey den nan man ta wordo considera na Aruba como hende cu a pidi asilo.

E forma con pa haya asilo, ta ora cu bo ta teme pa bo bida, e ora bo por bin remarke pa haya un asilo na Aruba. Pa haya esaki, bo mester pidiele ora bo drenta Aruba,y pidiele na autoridad di aruba y no a cruz cora y no na UN-HCR.

Asilo di Aruba tin procdura, unda tin un comicion forma dor di di varios departmento, un comicion cu ta atende cu tur peticion. Ora cu e comicion ey yega na conclucion, ta duna asilo. Ningun hende no a haya asilo, segun procedura di Aruba.

Carta di Naciones Unidas – HCR cu ta duna supuesto proteccion pa ilegal keda Aruba:

Personan cu tin otro declaracion den nan man, ta consta cu nan a pidi asilo pero no a haya asilo.Nan ta haya un carta asina dor cu kisas cu nan a bati na porta di Cruz Cora, cu nan a pidi un asilo. No ta Cruz Cora ta dunabo asilo. Cruz Cora por certifica cu bo a yega cerca nan pa pidi asilo.Departamento di Naciones Unidas, UN-HCR ta dunabo un carta cu bo a pidi asilo. pero no a haya!

Kico ta pasa cu esnan cu tin e carta di UNHCR den nan man?

E papel aki no ta wordo reconoci pa gobierno di Aruba. E no ta un papel cu bo por traha na Aruba, ni tampoco e ta un estadia, como tampoco un permiso di trabao. Si un persona ta sinti cu e tin cu haya proteccion pa su bida e tin cu haciele via procedura di nos pais.

E siman aki lo bay tuma contacto cu UNHCR na Washington, pasobra nan por yuda Aruba, selecta esnan cu pidi asilo, cua ta esnan cu mester considera, pa sigui pa tene mas entrevista cu e personanan ey. Pues lo adresa UNHCR pa un forma di coperacion pa traha cu nan.

Ken ta firmando e cartanan di UNHCR ? :

Prome Minister Wever-Croes a sigui splica cu UNHCR tin un persona cu ta representa nan na Aruba, pa cual Gobierno tabatatin contaco cune y el’a confirma cu e no a firma ningun declaracion. Den pasado UNHCR tabata representa Cruz Cora, pero awor no mas. Pues, un documento firma na Rode Kruis, tampoco ta di UN-HCR.

Precupacion den comunidad:

E tema aki ta trece hopi precupacion y esey ta comprendibel. Mi sa cu esaki ta poco bruha, sinembargo ta haci apelacion na tur hende pa keda trankil. Mira e situacion manera cu e ta. Asilo ta un asunto delicado y Venezuela ta den situacion dificil, pa cual nos a convivi esey tambe.

Reunion cu Cruz Cora y UN-HCR:

E siman aki Gobierno lo bay reuni cu Cruz Cora como tambe cu UNHCR y asina cu tin mas novedad den e asunto aki, lo comparti e informacion tambe cu pueblo.

Pa awor e ta asina: Bo por tin un carta firma pa Cruz Cora, bo por tin un carta firma pa UNHCR, bo por tin un carta firma pa kende bo kier, pero esey no ta dunabo e proteccion, si bo no cana e caminda cu mester cana.