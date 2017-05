Canades cu a mata hende na Canada tin un anja scondi na Aruba y husticia tabata sa!

Tin un situacion hopi grave cu a sosode! Un bes mas Minister Dowers ta wordo poni bao candela, ora cu un ves mas, maneho di husticia ta comete un blunder grandi. Desde un anja pasa, nos medio, BoletinExtra.com, a informa cu tin un Canades na Aruba, cu a mata hende na Canada.

Tur informacion a wordo comparti cu autoridad, pero awor ta bin resulta cu autoridad no a haci net net nada. A permiti e asesino aki cana liber pa un anja na Aruba, te cu awor e ta envolvi den un otro caso di asesinato aki na Aruba.

Con esaki ta posibel? Ken tin cu garanitsa seguridad di local turista na Aruba? Aki un ves mas, Minister Dowers por purba yora, sconde, grita, pero e ta na cabes di husticia y e mancha aki ta pa su cabes e ta bay.

Si e no tabata informa of e no tabata sa, ta otro cuenta! Pero no ora cu e ta bon na altura y ta permiti e cos aki. Fuentenan bon na altura a bisa BOLETINEXTRA, cu polis a haya tur informacion y cu den apenas 8 hora nan por a detene e tipo aki y entrega na husticia di Canada. Sinembargo, esey no a sosode. Awe tin un victima mas, otro morto, a causa cu na Aruba nos ta den un paraiso di un free for all.