Brommer di polis envolvi den accidente na Boegoeroei. Agente a resulta herida

Boegoeroei – Diaranson mainta, den careda di 11’or un agente policial di e Motor Brigade ta haye envolvi den un accidente di trafico. E accidente a sosode un poco panort di Fermins Bar.

Segun nos a compronde na e sitio, e chauffeur di e pick up GMC bayendo zuid a bay bira na su man robes.

Loke e chauffeur no a pone atencion tawata si tin trafico patras. E agente lo a bay pasa e pick up net momento cu esaki ta birando, causando cu e agente a bay cay e brommer.

Den e caida e agente a herida ambos pia. Ariba e caminda nobo por a mira unda e brommer a lastra, marcando e asfalt. Ambulance a presenta na e sitio y a controla ambos persona den un ambulance, esta e chauffeur di e GMC y e agente.

Na final e agente a wordo transporta pa hospital. Yabi di e pick up GMC a wordo kita for di e chauffeur, mirando cu su papelnan no ta ordo.

Ken ta bay core cu gasto di e Harley di motor unit no ta conoci.