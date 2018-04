Boto haya na costa norte pega memey di baranca

Costa Norte: Diasabra den oranan di mainta ta drenta un informacion di un boto pega den baranca na costa norte, poco mas pariba di Boca Mahos.

Mesora a manda un patruya di Santa Cruz y polis Maritimo na e sitio, na yegada enberdad nan ta bin topa cu un boto hinca memey di e barancanan. E boto tabata registra como A2302 y ta carga e nomber di Dushi Yiu, maske cu e boto tabata tin un number y nomber di Aruba, e boto aki no ta un boto local.

No ta descarta e posibilidad cu e boto aki lo por ta meti den traficacion di ilegal, di arma y of di droga. Tin indicacionnan fuerte di esaki mirando cu na e sitio durante cu tabata haciendo investigacion, por a mira rastronan di stapnan di hende y di lastramento di algo parecido na bultonan.

E boto aki lo mester a yega den oranan di marduga pa mainta, no solamente ilegalnan ta keda pisa tera na Aruba, pero ta trece arma y droga tambe riba nos isla y si sigui asina nunca lo por baha e criminalidad cu tin basta aña ta sutando nos comunidad.

Ban spera cu e Minister di Husticia actual, cuminsa actua cu man duro y bin pronto cu e radar bek cu ta detecta botonan chikito, tambe cu un helicopter y instala Guarda Nos Costa pa controla nos costanan bek, manera antes, cu prome cu e botnan yega tera cu ilegal ya e van di Guarda Nos Costa tabata wardando ribanan pa detenenan y mandanan bek.

E baho mundo ta keda burla di nos sistema, con na Aruba nos ta controla nos costanan. Maske tur marduga ta manda polis patruya y controla na nos costa norte, esaki claramente no ta suficiente. Ilegalnan, droga y arma ta keda drenta nos isla, a bira tempo pa cera nos costanan hermeticamente y despues bin cu controlnan severo pa saca ilegalnan for di Aruba. No manera actualmente ta pasando, cu Guarda Nos Costa ta piki ilegal den Oranjestad, ta yena dos van of mas cu ilegal, pero nunca e problema aki por yega na su fin of no por ni baha e cantidad di ilegalnan riba nos isla, paso GNC ta saca 20 ilegal den dia y e mesun anochi 30 ta drenta bek paso no tin suficiente control na nos costa. A bira tempo cu na Aruba nos mester stop di hiba awa lama.