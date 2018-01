Boto a los for di un pick up y dal un Tercel, causando cu esaki a bolter

Santa Cruz – Diasabra atardi den careda di 6:30 polis y ambulance a bay dilanti 88 Foodmart na Santa Cruz, caminda un auto a bolter.

Na yegada danki Dios e pareha cu tawata den e auto a sali caba y tabata mustra ok.

Asina mes polis a pidi pa ambulance, mirando cu no ta trata di hende hoben.



Na e sitio polis a compronde cu e accidente a sosode na momento cu un speedboat cu tabata wordo lastra pa un pickup cu tabata bayendo direccion nort, a los for di e pickup y segun testigonan, e boto a keda lastra algun meter riba prome cu e la dal contra e Toyota Tercel y a pone cu e auto a bolter y a keda riba su banda.



Na e sitio nos por a scucha algun hende cu a mira loke tabata pasando y a desvia net na tempo pa no wordo gedal.



Personal di Ambulance a controla e señora