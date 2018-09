Bisiñanan tin 7 aña problema cu otro

Diabierna ultimo Polisnan mester a intermedia den un problema entre bisiña. Ta parce cu e problema aki ta existi pa 7 aña caba.

Despues di 8’or di anochi Centrale Post ta manda un patruya na un adres na Rooi Afo relaciona cu e problema entre bisiña. Nan ta yega na e sitio y ta scucha e señora R. para pafo ta grita e otro bisiñanan. E bisiña ta bisa cu e tin 7 aña caba problema cu e muher R.

E homber di inicial S a declara cu tur ora e bisiña R ta tira piedra y pida palo riba nan tereno. Relaciona cu esaki e Polisnan a papia cu e señora R. E ta bisa cu ta pa malo su bisiñanan ta tente. E ta bisa cu pa malo e habitantenan ta pone speaker riba muraya di e cura, cu ta separa e dos casnan. Y nan ta subi e volumen mas halto posibel pa stroba su tranilidad. Pa e motibo aki el a tira algun obheto over di e muraya pa e cay den e cura di nan cas.

E polisnan a papia cu ambos y a bisa nan cu esaki no t aforma pa soluciona un problema. A informa e homber S cu e no mag toca musica duro y si un bisiña tin molester, e mester baha e zonido, ya cu de lo contrario e lo haya un boet. Pero e homber no a mustra ningun comprension.

Un 15 minuut despues patruya a wordo manda atrobe na Rooi Afo pasobra e bisiña tabata tira cu piedra atrobe y cu un bijbouw di plywood a wordo destrui. Na e sitio e señora a bisa cu el a filma e sucedido. R a wordo referi na Recherche pa entrega keho.