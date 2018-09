BELIEVE IT OR NOT! Aruba a bira un hub pa pidi asilo na Canada cu cooperacion di Rode Kruis y UN-HCR?

Tur cos ta mustra cu Aruba a bira un hub pa pidi asilo politico na Canada, y como tal, Venezolanonan ta haya un anja pa draai na Aruba, via un carta firma pa UN-HCR cu ta duna nan e status di “asylum seeker”, den estrecho cooperacion cu Rode Kruis.

E carta cu a keda publica diabierna ultimo a trece un confusion grandi riba loke a keda exponi di ilegalnan cu ta hayando un “proteccion temporario” di un departamento di Naciones Unidas, UN-HCR, cual carta ta duna e portador di e carta un status di “asylum seeker”, ( buscando asilo den otro pais!)

Rode Kruis a core cu reportero di BoletinExtra.com:

Tabata diabierna mainta cu un reportero di BoletinExtra.com a acudi na Rode Kruis pa asina busca informacion riba e carta y riba loke ta pasando y pa nos sorpresa, nos reportero a wordo “poni porta’fo”, y cori for di Rode Kruis dor di un Hulandes Micheal La Haye, kende ta e director di Cruz Cora na Aruba. E Hulandes aki a pidi nos pa bandona e Cede, pasobra nan no ta atende cu Prensa. Nos reportero a cumpli mesora cu e “cori” y nos a bandona e sitio, pero no prome cu nos a tuma foto di dos Venezolano cu tabata yenando peticion di asilo, sinta na un mesa den edificio di Rode Kruis.

Investigacion mas profundo:

Den un investigacion mas profundo cu nos a haci, nos a bin compronde cu enberdad tin un movecion, unda Venezolanonan atraves di Rode Kruis/ UN-HCR, ta pidiendo asilo na otro pais, den e caso aki Canada pero tambe na otro tres pais mas.

ASILO NA CANADA; APLICANTE TA PAFOR DI CANADA!

Canada tin un procedura pa asilo, unda nan ta accepta peticion pa asilo politico for di un aplicante cu ta den exterior, pero mester cumpli cu cierto condicion!

E aplicante no por ta den su propio pais ( lesa Venezuela!) pero den un otro pais ( lesa Aruba!), unda cu dicho pais no ta coperativo pa duna asilo. Unicamente via di carta di UN-HCR, un aplicante por pidi asilo na Canada. ( pesey e vinculo cu UN-HCR, cu ta e unico instancia cu por solicita e asilo pa e Venezolano cu ta na Aruba)

Den nos investigacion, (sin ningun confirmacion oficial!!!!! ) nos a bin haya sa cu un Venezolano cu ta na Aruba, ilegal, cu a drenta via airport, waf of via boto na Colony, ta cumpli cu e rekesito di Canada, unda e por pasa via UN-HCR, pa pidi un asilo politico.

Riba website di Canada, nos haya esaki: To come to Canada as a refugee, you must be referred. The United Nations Refugee Agency (UNHCR), You cannot apply directly to us as a refugee. To be referred, you must fall into one of these two refugee classes. 1. are outside your home country, 2. cannot return there due to a well-founded fear of persecution based on race, religion, political opinion, nationality, or membership in a particular social group. Examples: gender, sexual orientation, etc. CLICK AKI:

Status di “refugiado”, “asylum seeker”:

E carta cu nos a publica den e ultimo dianan aki, ta fit precies na loke e ta bisa: “Asylum seeker”, esta cu e ta enbusca di un asilo for di otro pais, y no for di e pais unda e momento ey e ta encontrado su mes, den e caso aki NO ta pidi asilo di Aruba pero di Canada! Si e aplicante pa asilo politico pidi un asilo na Aruba, e lo haya un status di “refugiado”, cual no te caso.

UN-HCR TA MANDA $ 300 pa $ 400 PA CADA APLICANTE:

Informacion ricibi di un informante anomimo, a bisa nos cu UN-HCR ta mandando un suma di entre $ 300 cu $ 400 pa cada aplicante cu yena e forumulario pa luna, pa nan por biba na Aruba temporalmente. E informante a hasta menciona cu e persona cu ta encarga pa entrega nan e placa aparentemente ta Sra. Wanopa di Rode Kruis.

Te hasta stranheronan cu tabata den proceso pa saca nan permiso na Aruba, a dicidi di cancela nan tramite na Aruba y a join e programa di asilo via Rode Kruis, eventualmente pa Canada, of pa tres otro pais mas cu ta accepta peticion via UN-HCR, siendo cu e aplicante ta pafor di e paisnan ey.

BYPASS ASILO DI ARUBA:

Cu e procedura aki, Rode Kruis y UN-HCR ta bypass Aruba y no ta pidiendo asilo na Aruba, pero ta usando Aruba como un hub pa pidi asilo den otro pais. Haciendo esaki, ta duna e persona cu pidi e status di “asylum seeker”, den papiamento “Aplicante pa asilo den otro pais”, y como tal ta pone Aruba bao di precion cu no por expulsa e personanan aki bek pa Venezuela, pasobra KISAS esaki ta den e tratado!

ARUBA NO TA RECONOCE E DOCUMENTO AKI:

Prome Minister di Aruba a bisa cu Gobierno no ta reconce e documento aki. Sinembargo si esaki ta forma parti di un tratado, e ta un situacion unda Gobierno mester re evalua ta con e ta bay atende cu e asunto aki, unda Aruba ta bira un hub pa asilo.

WARDA NOS COSTA TA EXPULSA UN “ASYLUM SEEKER”?

Tambe nos a bin compronde, cu Warda nos Costa no ta deportando e personanan cu saca e carta aki y ta poniendo nan bek den libertdad. Un confirmacion oficial nos no a haya! Director di Rode Kruis, Micheal la Haye, ta frequenta Warda nos Costa masha hopi mes y ta dunando ayudo y promoviendo asilo serca tur ilegal. Nos por a bin compronde cu e carta aki di UN-HCR ta existi, ta conoci tambe pa Warda Nos Costa y portadornan di e carta aki ta wordo laga den libertdad na Aruba.

HUB PA ASILO:

E conclucion ta cu Aruba ta wordo usa, via Rode Kruis, pa promove asilo den otro pais, cu consequencia cu KISAS, e aplicantenan ta haya chens di keda un anja Aruba, mientras Canada y UN-HCR ta analisa e peticion. Den e caso aki nos ta remarca si, cu e cantidad por sigui subi, y hendenan cu ta keda Aruba sin screening, sin un reporte medico si nan por tin cualke malesa. E informacionnan aki nos a logra haya di personanan cu ta hopi serca di e movecionnan aki, pero ta opta pa keda anonimo.

Diparti BoletinExtra.com nos lo keda monitor e desaroyo. Nos ta haci un invitacion PUBLICO na Rode Kruis pa recpacita y ricibi prensa di Aruba y duna pueblo informacion di kico nan ta haciendo pa asina aclara loke ta pasando, sea confirma of desmenti nos informacion!!