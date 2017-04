“Awa a pasa hariña”, dos menor di edad ta comete atraco arma ariba supermarket

Morgenster – Diaranson anochi, algun minuut prome cu 9’or dos atracador arma ta drenta un supermercado na Morgenster. Segun polis ta trata di dos menor di edad.

Atraco, e palabra cu tin e pueblo COMPLETO den su gara y no tin ningun clase di grip mas ariba dje.

No por papia mas cu e ta bayendo for di control, mester papia awor cu e ta for di control.

Señora Rasmijn vocero suplente haciendo un bon trabou, a suminstra prensa mes ora cu e siguiente informe oficial.

“Diaranson anochi pa 8:50 central di polis ta haya un jamada cu un atraco a cabi tuma lugar na Feng Hing supermarket na morgenster. Patrouille di Sta Cruz a jega na e sitio y na unda e senjora chines ta conta cu un rato prome nan a wordo atraca door di dos mucha homber entre 16 pa 17 anja . Tur dos ta tin cara tapa y un di nan ta tin un arma di candela. Nan a papia bon papiamento. Un ta tin sweater largo shinishi cu jeans bisti y e otro ta tin sweater blauw cu jeans bisti y un petchi. Por a compronde tambe cu nan lo mester a dal e senjora cu algo na su cabez pero e no sa ta kiko. E dos atracadornan aki a hui na pia direcion pabao. Nan a bai cu e mas o menos afl 4000,- , caarchinan di telefoon , iphone y ipad.

Atraco team a presenta pa asina sigi cu nan investigashon. Slachtofferhulp tambe a wordo pidi pa e senjora .

Ken cu por a wak algo please jama e tiplijn di polis 11141″.

A papia tur sorto di manera casonan di atraco, a tene marcha y a wordo priminti cu pasonan lo wordo tuma per direct relashona cu criminalidad.

E realidad ta completamente lo contrario. Criminalidad a subi y ta sigui subi.