Autoridad dunando mas antencion na abuso di animalnan

Diasabra un polis atento a subri riba Facebook, riba e facebook page di Animal Abuse Report Aruba y a mira varios potret horibel y tristo di abuso di bestia cu ta pasando riba nos isla.

Na un cas na Balashi nan a mira cu tin un cacho cera den un haula traha di betonmat, e haula no tabata tin dak y no tabata tin niun caminda cu e cacho por a sconde pa awa of pa solo.

Mesora un patruya a bay na e cas y na e sitio a papia cu un dama y cu enberdad a declara cu algun dia pasa un dama di dierenbescherming a pasa na e cas y nan a papia caba tocante e cacho.

Segun e dama na e sitio, ta e cacho a kibra cadena y e mester a hinka e cacho den e haula pa warda te ora su yiu yega pa mare bek.

Polis a hala su atencion y a bise cu e cacho mester ta un caminda cu ni solo of awa lo por muh’e, e dama a compronde y a keda di pone su yiu na altura di esaki.

Chef di Polis a wordo poni na altura y e caso aki lo haya atencion.