Auto ta destrui bushalte por completo na Cura Cabay

Cura Cabay – Diasabra marduga den careda di 1:40 polis ta wordo manda na altura di Cura Cabay store pa un accidente.

Na yegada di patruya nan ta constata un auto cu hopi daño material.

Mirando con e auto tawata a puntra e chauffeur si e ta ok, e chauffeur a bisanan cu e ta ok y no tin mester di ambulance.

Segun declaracion di e chauffeur un auto lo a cere y pone perde control.

Pero e no por tawata corda mucho cos di e auto.

Segun testigonan, no tawata tin ningun auto cu a cere y pone perde control, pa despues destrui e bushalte por completo.

Velocidad hopi halto lo por ta causa cu ela perde control y bay dal contra e bushalte.

Danki Dios, cu e ora ey no tawata tin ningun persona ta warda un bus of autobus.