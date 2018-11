Auto ta cay den buraco, na sitio di construccion di Citgo Oranjestad

Oranjestad: Diadomingo den careda di 6’or y mey, un auto ta cay den un buraco na Citgo Oranjestad. E chauffeur no a ripara cu tabata tin un canal coba y a cay cu su auto den dje. Riba e tereno di Citgo Oranjestad tin for di algun dia caba trabounan di renobacion andando. E auto a cay den un canal cu a wordo coba y ta wordo tapa cu plaachi di hero, pa asina¬† autonan por a pasa riba dje. E pionnan oranje ta pa indica unda no por pasa, pero lamentabelmente un di e pionnan aki lo a wordo movi prome cu a pone e plaachi hero, cu consecuencia cu e chauffeur di e auto blanco aki a bay pasa net unda no por a pasa e momento ey, cu ta net prome cu a tapa e canal cu un plaachi hero. E compania cu ta haciendo e trabounan aki di renobacion a asumi tur responsabilidad pa locual a pasa cu e chauffeur aki su auto.