Auto horta den marduga usando pistol na cabes di donjo, a wordo signala na Ayo

Manece diahuebs mainta un auto a wordo horta for di Valero Boulevard, ora cu un persona apunta un pistol na cabes di e chofer y kita e auto for di dje. Ta trata di un Mitsubishi Outlander numera A-69405. Diahuebs atardi, polis a wordo yama na un Supermarket na Ayo, unda un dama a drenta coy ham y blokki keshi y no kier a paga. E Chines a purba na wante, pero el’a logra huy. Tur cos ta indica cu ta trata di e mes un auto cu a wordo horta, pa cual e plachi number a wordo cambia. Awor e auto por wordo usa pa tira atraco of pasa horta na minimarketnan.

Considerando cu a usa un arma di candela pa punta na cabes di e donjo di ora di marduga pa asina kita e auto for di dje, mester tene na cuenta cu e personanan aki ta arma. E fotonan aki ta ilustra e situacion diahuebs atardi na Ayo.