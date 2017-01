Atraconan arma birando mas violento, mas atraco arma na Aruba

San Nicolas – Sint Peterhillweg

Dialuna anochi un biaha mas un ciudadano ta wordo atraca, canando ariba caya.

Januari su atraconan mayoria tawata ariba un persona ariba caya canando, of nan ta drenta casnan y eyden den tur trankilidad nan ta atraca bo y te hasta por maltrabo.

Siman pasa dialuna tambe un dama cu a caba di traha y a baha for di bus na Morgenster, canando bay zuid pa yega su cas e ta wordo atraca. Y asina durante siman a presenta varios caso mas di atraco arma, caminda mayoria tawata pariba di brug.

Cu atraconan a bay for di man, SI y no ta un secreto. Pero cu aña a habri cu asina hopi tras di otro ta refleha algo hopi serio y specialmente e manera cu e ta sosode awor. Pues cu esnan cu ta comete atraco, no ta bay drenta un negoshi y atraca.

E atracadornan ta mustra cu nan kier placa lihe y cu por move lihe tambe di e sitio. Facil atraca un persona laat ariba caya, of drenta un cas cu nan sa cu ta hende di edad of cu ta biba nan so.

Sra Rasmijn di cuerpo policial ta conta nos kiko a pasa exactamente dialuna anochi :

” Pa mas o menos 21:45 Central di polis ta haya jamada di alarm central cu un atraco lo mester a tuma luga riba un hende homber na Sint Peterhillweg.

Na jegada di patruya nan ta bin haya un hende homber benta abao y tur na sanger. E prome melding ta bisa cu nan lo mester a tira e cabayero, pero esey no tawata e caso. E cabayero tawata tin sla serio na cabez. Un herida di 10cm cu tawata sangra profusamente.

Ta parse cu e 2 hombernan lo mester a dal e cu un obheto duro na su cabez dos pa tres biaha y a ranca su zijtas y bai cune. E dos hombernan no a papia nada y tawata hopi scur y e no por wak nan bon.

Un auto pasando eybanda a para pa juda e meneer y na momento ey un di e dos atracadornan a los dos tiro den laira.

Patruya a cuminsa cu un buskeda, pero no a topa cu nan. Atraco team a presenta hunto cu polis forensico y tambe slachtoffer hulp.

Ken cu por a wak algo por jama tiplijn 11141″.