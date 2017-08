Atraco arma number 60, ariba joyeria Little Europe diasabra merdia druk

L.G. Smith Boulevard, Oranjestad:Diasabra merdia ta tuma lugar e di 60 Atraco arma, e biaha aki den dia cla riba un merdia basta druk. Algo prome cu 1’or y mey ta drenta un informacion cu a caba di tuma lugar un atraco arma riba e joyeria Little Europe situa dilanti di e bus Station di Arubus.

Mesora a manda un patruya na e sitio, na yegada a pidi mesora pa presencia di atraco team y Slachtofferhulp.

Tres homber di habla spaño a drenta e joyeria arma cu pistol a exigi joyas, e atracadornan a baha na awa cu un cantidad grandi di joyas,

E auto cu a wordo usa pa huy for di e sitio tabata un pickup nissan dobel cabina shinishi, cual un rato prome a wordo horta for di dilanti Lucky Store den J.G. Emanstraat. Un poco despues cu e atraco a tuma lugar, polis a bin topa cu e pickup, pazuid di veld di Aruba Juniors. No tabata tin niun hende mas na e sitio y tambe nan a haya algun articulo benta cerca di e auto. E pickup a keda confisca pa mas investigacion.

Vocero suplente di polis a manda e siguiente declaracion:

“Awe diasabra mas o menos 13:20 central di polis ta haya jamada cu un atraco a tuma na joyeria Little Europe. A manda patrouille di biaha na e sitio di e susedido . Na jegada a pidi pa Atraco Team y Slachtoffer hulp.



Ta asina cu tres hende homber a drenta e joyeria . Un di nan tabata tin un arma di candela. Nan tur 3 color di cuero bruin , e prome ta tin short bisti y t-shirt shinishi. Di dos ta tin jogging pants y t-shirt y poko gordo Di tres ta color di cuerro bruin , postura normal y t-shirt color preto. Nan no ta tin cara tapa y nana papia spanjo .



Nan lo a ty rap un di e e empleadonan . E donjo di e lugar nan a dal e den cabez cu un objeto duro pero e no por a wak kiko e ta exacto. Total.nn tabata 4 persona ( donjo y 3 empleadonan) den e joyeria .

E atracadornan a bai cu hopi joyas y te awo no tin e balor exacto.



Nan a hui den un pick up nissan doble cabina shinishi cu den oranan di mainta lo a wordo joyride. Patrouille di sta cruz a bin topa cu e pick-up un rato despues na altura di veld di Aruba Juniors. E auto a wordo tuma den beslag.



Diferente unidadnan di polis ta buscando den e momentonan aki pa e tres atradornan.

Ken cu por a wak of sa algo jama tiplijn di polis cu ta 11141”.