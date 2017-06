Atraco arma number 54, ariba cas di famia den Hubadastraat

Hubadastraat – Diasabra merdia unidadnan policial ta bay cu urgencia un adres den Hubadastraat, un cas situa poco pabou di crusada di R.C.A a wordo invadi door di 2 atracador, un cu arma di candela y e otro cu cuchiu.

Vocero suplente di cuerpo policial señora Rasmijn a duna e siguiente relato :

” Awe diasabra merdia pa 12:30 central di polis a haya un jamada bisando cu na un cas na Hubadastraat nan a caba di wordo atraca. Ta manda patrouille di biaha na e sitio y ta topa cu e famia eynan na unda ta conta cu dos hende homber a drenta nan cas y cuminsa pidinan pa plaka. Nan no ta tin cara tapa y un di nan tabata tin un arma di candela y e otro un cuchiu den man . E discripshon di e sospechosonan ta como lo siguiente . Mas o menos 1.75 , color di cuero licht bruin , short color kaki, camisa manga largo blanco, petchi blanco bisti. E otro sospechoso tambe mas o menos 1.75 , color di cuero licht bruin, jeans largo bruin, camisa berde blauw y petchi bisti. Tur dos a papia spanjo acento venezolano.

Nan a bai cu holoshi , cellular y un platstation. Nan no a wak si nan a hui na pia of den auto.

Atracao Team a presenta na e sitio y tambe a pidi pa slachtofferhulp mirando e susto cu e famia a pasa aden.

Inmediatamente diferente patrouille riba caya a cuminsa cu un buskeda na unda cu patrouille di Noord lo a detene un persona parecido cu e discripshon di un di e atacadornan.

Pero despues a resulta cu e persona aki no tin nada di haber cu e caso di atraco.

Ken cu por a wak algo please jama e tiplijn di polis cu ta 11141″.

Den dia cla e atraco aki a tuma luga, un caminda druk e momentonan ey y niun hende a wak nada.

Manera nos ta wak atraco so lo bay kibra record e aña aki y nos no a pasa mita di 2017 ainda.