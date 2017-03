Atraco arma fracasa ariba pareha Mericano, cua nacionalidad lo ta e siguiente ?

Diaranson un rato despues di e atraco ariba e pareha hulandes na Palm Pier, security guard di Tamarijn Resort ta pidi pa polis.

E motibo tawata cu dos guest di nan ta yega e resort y ta bisanan cu nan a bira victima di un intento di atraco cu arma di candela.

E pareha Americano cu segun nos a compronde na e hotel ta dos agente policial na merca, lo a defende nan curpa, door di bringa bek.

E pareha a splica e polisnan cu nan tabata canando riba e walkway entre Divi cu Tamarijn y diripiente un auto blanco hatchback di dos porta glas getint ta para, un homber latino ta baha cu un glock den su man y ta exigi e tas di e turista, mirando cu e turista ta un agente policial na merca ela reconoce ki arma e ta. E atracador a keda purba ranca e tas, pero esaki no a logra. Tambe segun a pareha, e atracador lo a purba tira nan, pero esaki no a logra mirando cu aparentemente e arma a pega of e lo no tawata garga.

Polisnan a tuma datos y atraco team y tambe slachtofferhulp lo a mester a bay Tamarijn Resort pa haya tur informacion. Lo ta trata di e mes un atracador di un rato prome, e pareha Mericano a discribi e persona y tambe su bisti, tur ta cuadra cu e atracador di e pareha Hulandes.

Pues den dos dia ariba Aruba, tres pareha turista, di diferente nacionalidad, dos ta bira victima di atraco arma y uno victima di atraco arma fracasa cu por a costa nan bida, si e glock a tira.