ATA PRUEBA! United Nations ta na Aruba partiendo “proteccion” (lesa permiso!) di un anja pa tur Venezolano ilegal

Untied Nations a manda Aruba su representantenan, kende via di un instancia local, ta ortogando un proteccion total pa tur Venezolano ilegal. E departamento di Naciones Unidas ta “UN Refugee Agency”, e mes un cu algun luna pasa a pasa un mandato cu paisnan mester proteha Venezolanonan.

Na Aruba mes a ser bisa cu esaki ta un peticion, pero no un ley! Sinmbargo e portal aki a haya PRUEBA, cu nan ta na Aruba y nan ta partiendo un “permiso” di un anja pa tur ilegal, unda nan ta hustifica cu tal persona a pidi un asilo politico y e instancia aki, UNRH ta bezig ta studiando e peticion.

Ilegalnan ta bayendo na gran cantidad serca e agencia cu ta na Aruba y operando pa asina haci e peticion y haya nan proteccion.

Unaves cu nan tin e carta aki di proteccion, aparentemente Warda Nos Costa ta bay plat, pasobra e lo no por mishi cu e ilegal.

Mas peor ta e caso cu e personanan aki mester come di un caminda y nan lo busca jobs nan riba mercado local y awor cu e carta aki di UNRH, lo tin e pretencion cu e personanan aki lo no por wordo saca for di Aruba.

Nos portal lo busca reaccion di Gobierno riba e desaroyo nobo aki cu ta tumand lugar. Riba e copia cu a cay den nos man, por lesa e fecha cu e “permiso” aki a wordo otorga.