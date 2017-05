Asesinato na Jaburibari por ta relaciona cu escort service

Investigacion di Solo di Pueblo riba asesinato Jaburibari;

E homber asesina ta un Chines Canades cu a bin Aruba pa gambel. Tin un otro Chines Canades cu ta organisador di cierto tour di gamble y ta trese hendenan cu hopi placa pa bin gamble na casino. E cas unda e asesinato a tuma lugar, ta un hospedaje turistico cual ta pertenece na un Hulandes Europeo y ta wordo gehuur na esun cu ta organisa e tour.

E organisador di tour di gamble cual tambe ta Chino Canades ta bini Aruba regularmente y e tin e cas na Jaburibari gehuur for di e Hulandes ja pa basta tempo.

E ves aki tabatin 3 invitado, un Colombiano, un Italiano y un Chines Canades.

Nan 4 tabata hospeda na e cas. Ta trata di supuesto gambeldo di casino cu ta cana cu hopi placa.

E Chino Canades organisador di tour mester ta bon conoci pa nos casinonan local.

Den weekend di e susedido, nan tabata di fiesta. Nan a organisa un sorto di “wild”party ne cas unda kier a huur un miniteca dj pa pone sonido.

E Chines Canades organisador a stop su amigonan of mihor bisa a stop su invitadonan pa contrata dj, pasobra e no kier molestia bisinjanan cu sonido fuerte. Asina e fiesta a sigui cu sonido regular di speakernan chikito di e cas mes.

E fiesta no a bay bashi. APARENTEMENTE un cantidad di dama di compania a wordo bestel. No sa si ta un dos tres of cinco of seis. Pero esey tbt e plan. Pa gosa un rato estilo “el patron”.

Kico a bay robes? Ken te Italiano, ken te Colombiano y e otro Chines Canades ta?

Tabatin muher di compania ne cas? Ken ta esun cu a hiba e muhernan pa nan? Kico por te rol di e “escort”? El hiba damas? Djey busca bek?? E atraco a sosode dor di e escort? Kisas e unico cu tabatin contacto cu e grupo?

Djey ta resulta dos accidente y tur dos ta gelink den cual den un di nan, un dama a keda herida ne sitio di accidente. E dama a declara cu e no conoce e chofer te apenas e dia ey. (???) Na unda e dama aki ta fit den e storia??????

Tur esnan deteni ta stranhero, pero kisas stranhero biba na Aruba?

Corda cu e investigacion aki ta di Solo y por tin informacionnan cu no necesariamente ta preciso. No quote nos!

Solo di Pueblo ta sigui su investigacion!