BENNY NISBET (PPA):

‘ ARUBA SU MANEHO LABORAL TAMBE MESTER BAI ………PA E PROXIMO NIVEL !’

PPA ta desea di felicita kada trahado pa e dia di labor cu a worde celebra dialuna, 1 di mei 2017. Nos ta spera cu kada trahado a celebra e dia aki debidamente pero cu na mes momento cu a hasi un analisis na unda e trahado riba nos isla tabata y na unda cu nos pueblo trahado ta desea di bai den futuro como status cual ta ensera tambe su derecho y debernan. Tambe PPA ta felicita nos pensionadonan cu tur ta x trahado di nos pais ! PPA a hasi nos propio analisis cu nos ta desea di comparti cu nos pueblo trahado p/m di e articulo aki.

RAPPORT I.L.O ANNO 2005 ENCUANTO DI SISTEMA C.P.I VERSUS SISTEMA DI N.A.W.I ??

PPA ta desea di expresa algun pensamento relaciona cu e status di trahado riba nos Isla. Aruba conoce un salario minimo cu ta worde adapta segun e inflaccion dicta su necesidad…! Pero locual ta jama atencion di PPA pa hopi anja ta e ponencia di I.L.O. den su rapport di 2005 den cual e ta splica cu Aruba conoce un sistema den cual ‘Aruba creates poverty & maintains poverty’ pasobra e sistema basa riba e asina jama CPI.(consumer price Index) no ta permiti pa un parti grandi di nos pueblo comparti den locual nos ta jama e ‘progreso di nos pais’ !! Segun I.L.O. den e rapport aki cu e sistema di C.P.I no ta na bienestar di grupo manera esnan cu ta cobra salario minimo, onderstand, pensioen etc. cual grupo ta depende riba un asina jama aumento di entrada pa medio di indexering y cual indexering ta basa riba e asina jama cifra di inflacion. I.L.O a propone na pais Aruba pa tene un discussion nacional encuanto introduccion di un sistema cu jama NAWI…esta National Average Wage Index….cual sistema si lo garantisa cu kada trahado, kada pensionado, kada persona cu ta cobra ‘onderstand’ etc lo ricibi un parti di locual ta worde jama e parti di progreso economico anual di un pais. Un vez mas esaki no ta e caso na Aruba……un grupo grandi No ta comparti den e progreso nacional di nos pais…..ricibi Indexering basa riba e cifra di inflacion NO ta nifica cu bo ta comparti den progreso di nos pais !

Naturalmente por reacciona riba e ponencia aki y declara cu un grupo grandi ta worde representa pa sindicato y ta forma parti di negosiacion di C.A.O. den cual ta regla ‘derecho y deber’ di trahado segun cu e compania progresa !! Esaki ta berdad !! PPA mes a crea e ley aki pa asina trahado por worde representa y negocia pa medio di nan sindicato. Realidad ta sin embargo cu hopi trahado ainda no ta worde representa pa un sindicato !! Un parti grandi di esnan cu nos y rapport I.L.O. ta referi na dje ta esnan cu ta cobra onderstand, hopi di esnan cu ta cobra un salario minimo y majoria di esnan cu ta cobra un pensioen basico (AOV) so no ta worde represante pa sindicato cu algun excepcion !! Y na mes momento cu un C.A.O. ta referi na porcentahe di inflacion cual ta worde refleha den indexering ….nan ta den e mesun boto cu I.l.O. ta referi na djele.

PPA a hanjele hopi stranjo cu den curso di e ultimo 12 anja cu representacion sindical Arubano NO a tene na e mensahe den rapport I.L.O y demanda un analis riba e topico aki ?? Ni signatura di MEP Ni signatura di AVP tampoco no a dedica atencion na e problematica aki cu ta di suma importancia pa e trahado riba nos isla !!

PPA ta keda ripiti nos lo desea un discussion nacional riba e topico aki pasobra e mensahe di I.L.O anno rapport 2005 ta indica cu un grupo grandi di trahado arubiano ta ‘miss the boat’ keto bai y un grupo chikito so ta participa den e progreso eventual di nos pais !! Y esaki mester worde bon analisa !!

MIENTRAS E TRAHADO ARUBIANO A SACRIFICA PA SOLUCCIONA PROBLEMATICA GOBIERNO A BAHA GASTO….Y CORE PA SU RESPONSABILIDAD !!

Gab. Mike Eman ta pretende cu nan lo a salba e fondo di APFA y e fondo di A.O.V !! Pero nan No ta splica pueblo cu ta e trahado mes ta esun cu a worde sacrifica despues cu e maneho general di tanto signatura berde (AVP) y signatura geel (MEP) nan maneho financiero y e no adaptacion di esaki durante anjas y e politica cu a worde hunga a hinca e fondonan den problema hopi serio. Realidad ta cu gobernacion no a sacrifica pa solucciona e fondonan aki. Ta e trahado arubiano so……. ta esun cu a worde sacrifica pa soluciona e problematica aki !!

APFA:

E problematica di e fondo di APFA a worde soluciona cu entrego di e parti di trahado na forma substancial:

1. E sistema a worde cambia for di ‘eindloon’ pa ‘middelloon’ mientras cu e edad di pensioen di e ambtenaar a worde aumenta for di 55 pa 60 anja !! Introduccion di un ‘AOV franchise.

2. Den fase 2 e AOV franchise a worde aumenta y tabatatin un eenmalige entrego di capital di fl. 170 million florin. E ‘tekortpremie a worde baha for di 68 % pa 17% mientras na mes momento e garantianan di gobierno cu tabata stipula den Ley a termina…!! Esaki a nifica un ‘sacrificio’ enorme di parti di e ‘ambtenaar’ mientras e crisis di e fondo di APFA no tabata consecuencia di e ambtenaar pero di malgobernacion di geel y berde.

SvB(AOV pensioen):

A consecuencia di e politica di AVP y MEP tanto e redoblamente di pensioen pa AVP sin a adapta e instrumentonan menciona den e Ley y e rebaho di edad for di 62 pa 60 anja door di MEP atrobe sin adapta e instrumentonan a trece tanto e fondo como e pensioen den peliger un vez mas NO causa pa e pensionado/trahado pero pa e politica/maneho di gobernacion AVP y MEP.

Na 2011 e premie loongrens aworde adapta cu otro palabra e trahado cu ta paga esaki mester a cuminsa paga mas… y e ‘grondslag a worde cambia for di ‘zuiver pa onzuiver loon’ mientras cu e premieheffing a worde individualisa cual a nifica cu parehanan a cuminsa paga un suma gigantesco y NO ta hanja nan premie di mas paga bek !!

Na 2014 a sigui un segundo adaptacion di e ‘premieloongrens’ y cambio/aumento di e porcentahe di premie cu 1 proces punt. E edad di AOV a worde aumenta for di 60 pa 65 anja….!! Tur esaki a nifica cu e trahado ta esun cu a entrega/sacrifica enormemente pa salba e fondo pero cu esaki NO a worde accompanja pa palabracionan cu ta frena gobierno su maneho riba tereno financiero !! Palabracion pa a forza introduccion di ‘good governance’ etc. Cu otro palabra TUR locual gobierno a logra spaar riba lomba di trahado …gobierno Mike Eman y x ministro di Finanzas sr Mike de Meza alias THE MESS a malgasta anto pa loco fuera di presta y gasta biljones riba dje.

AZV:

Na 2011 E premie a worde aumenta cu dos procespunto !! Y na mes momento (ojo) e ‘Landsbijdrage di gobierno’ na AZV a worde ‘maximalisa’. Na 2014 a introduci un ‘bestemmingsheffing’ y a baha e AZV premie. Pero na mes momento e Landsbijdrage di gobierno a worde baha cu 65 % !! Cu otro palabra e Landsbijdrage segun e acuerdo aki lo mester ta apenas un 40 million florin. Cual ta nifica cu gobierno ta bezig ta pasa TUR responsabilidad pa AZV pa e donjo di trabao y e trahado !! Mientras e ‘Landsbijdrage’ tabata un contribuiccion di gobierno basa riba e gastonan di gobierno pa su ambtenaarnan, PPK patienten y cierto gasto mas den presupuesto.

Conclussion di tur esaki ta cu e trahado arubiano bao di gabinete Mike Eman(AVP) sea cu e tabata ambtenaar of trahado di sector publico a hasi un ‘sacrificio’ enorme mientras cu gobierno (AVP) a usa e crisis aki pa core pa su responsabilidad pa tanto pensioen di ambtenaar, AOV y AZV !! Atrobe SIN cu sector priva y representacion sindical cu a participa na e asina jama ‘dialogo social’ a logra negocia den NINGUN forma con gobierno cu a base di e soluccionan aki tabata ‘spaar’ millones y core pa responsabilidad enorme !!

GASTONAN DI TRANSPORTACION !!

Un otro topico cu PPA ta desea di menciona den nos mensahe pa dia di obrero 2017 ta trata e topico ci gasto di transportacion public…cu ta primi riba e presupuesto di e trahador y sigur e trajador cu ta biba riba e otro lado di nos Isla for di unda su trabao ta !! Aki PPA ta referia na e tarifa di ARUBUS cual pa e trahado cu ta biba na San Nicolas y ta traha na Hotel ta nifica un f. 300,== pa transportacion cual ta worde kita for di su salario minimo !! No ta prome vez cu PPA ta senala esaki !! Den diferente programa pa eleccion PPA a propone tempo cu ainda un trahado cu tabata cobra salario minimo tabata paga ‘belasting’ nos a propone pa kita un parti substancial cu e tabata paga for di su belasting. Despues cu esaki a cambia PPA a propone un sistema unda e donjo di trabao ta paga un parti di e gasto di transportacion pa e trahado dependiente na unda e ta biba y kiko su gastonan ta ….y cual gastonan e donjo di trabao lo por larga kita un parti tambe for di su belasting….!! Pero lastima NI signatura geel (MEP) Ni signatura berde (AVP) no a sinti necesidad pa ejecuta un idea asina. E trahado sinembargo biba p’ariba di Brug a keda sufri consecuencia di ta biba ‘leeuw’ for di su trabao.

Ta intencion firme di PPA pa dentro di nos plan cu ta carga e titulo ‘Aruba pa e proximo Nivel’ nos tene cuenta cu e ‘status’ di kada trahador cual lo mester mehora segun e Isla progresa …pesey PPA ta hiba tanto e titulo di nos programa ‘ARUBA ….PA E PROXIMO NIVEL’ Y e lema tambe ‘ LevelUp….switch y vota PPA’…!! E trahado Arubiano lo mester sinti y participa den e progreso arubano.

PPA lo presenta mas ponencia, vision y projecto cu lo mehora e calidad di bida y entrada di e clase trahado.

Aruba, 30 di april 2017 Lider Politico di PPA

BENNY NISBET