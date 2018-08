Aruba Airport a cumpra e auto di careda Mustang “nobo nobo” pa team di Ven Eman

Den un comunicado pa prensa cu a sali den prensa international, e informe a sali cu “Team Aruba” di Ven y Mike Eman a estrena y test nan auto di careda nobo nobo di anja 2019. E chofer di e auto Trevor Eman tabata na Merca pa asina tuma e auto y tambe haci algun test cu e auto.

E comunicado ta indica cu Aruba Airport Authority ( TRIPPLE A) lo ta e instancia cu a cumpra e auto aki por medio di un sponser cu a duna na e team aki.

Pues por bin constata cu finalmente Sr. Ven Eman y Mike Eman cu no por a logra e compra aki via di ATA, a logra convence Airport pa contra vision y deseo di Gobierno, pa toch cumpra e auto aki via sponser.

Como recompensa, e slogan di Airport “Reina Beatrix” ta gesticker riba e auto.

E hecho cu Gobierno y NV’nan di Gobierno ta sponser e auto aki, tin pueblo basta desgusta, pasobra ta parce comosifuera cu fiesta no tin fin di caba y cu estando den oposicion ta keda controla tur NV’s di Gobierno, manera den e caso aki, unda atrobe ta duna un sponser pa cumpra un Mustang nobo nobo, siendo pais mes ta den crisis.

Hopi ta puntra nan mes! Ta cu e conflicto di interes y integridad aki SCHIPHOL GROUP ta run nos airport? Unda nan ta permiti Mike Eman infiltra den e maneho di airport pa saca placa pa cumpra un auto di careda nobo pa su ruman? Na final di dia ta SCHIPHOL GROUP ta maneha airport y por mira cu e compra di auto aki ta pa complaciencia. No ta un contraste mucho simpatico awor cu nos pais ta den crisis heffing.

Riba google, por haya e comunicado aki cu a bay pa prensa international. Pa lese completo por click AKI. Ta parce cu ningun instancia ta “give a damn” cu tin un Gobierno nobo y parce cu Schiphol Group sigur lo ta un di nan cu no ta “give a damn”!