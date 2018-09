Amigonan y famianan ta yora e perdida di Camilo Sosa, asesina diadomingo marduga

Desde cu e noticia a drenta den ora di marduga, esaki mas cu claro tabata un shock pa famia, pero ora cu diadomingo a habri y ora cu poco poco amigonan ta haya e noticia, tur a keda den lamento profundo.

Riba red social, por sigui cu tanto famianan, prima y primo, tur ta conmovi cu e noticia aki cu Camilo Sosa a fayece den ora di marduga.

Kico realmente a sosode, no ta estableci exactamente ainda. Loke cu algun testigo a bisa ta cu a surgi un pelea den Sand Bar, cu a bay cu gritamento y pushamento, y na dado momento un persona a core bay y otro tambe a sali su tras.

Ta aki ta unda cu Camilo Sosa kisas a core bay su auto cu ta staciona riba e parkeerplaats di Salt & Pepper parti patras. Mientras cu Sosa lo tabata preparando pa bay for di sitio, un persona cual aparentemente tin dreadlocks ( cabey rasta), lo a propine un hinca cu un obheto skerpi.

Testigonan a mira con Sosa a sak den otro mientras e agresor a huy den un pickup cora.

Camilo Sosa ta un persona cu ta bini di Sta. Cruz, envista cu riba su profile por mira cu ela bishita Colegio San Antonio, y tambe ta afilia na Club Estrella Futbol.

Camilo a laga atras un baby cu tin algo mas di un anja, cu ta yama Matthew.Riba rednan social, por mira con su amistadnan ta despedi di dje, te ainda den shock. BoletinEtra.com ta extende su palabranan di condolencia na famianan.

Loke a hala nos atencion, ta un bunita dedicacion di su prima, Maria Acosta, cu nos ta comparti cu nos lectornan.

Ainda mi no por kere cu mi no lo bai wak bo bek. Tur hende cu conoce nos sa cu bo tawata mane mi ruman grandi y cu bo tawata willing pa hasi tur cos pami! Mi a crece bandi bo y mi nunka no a spera di a dispidi asina ki dibo, mi a message bo marduga cos cu no sa pasa y bo tawata na mi cas caba wardando pa nos bai sali y ora cu mi a jega e brasa y sunchi no a sinti mane tur otro, bo a asta bisami “te quiero” den mi orea y unico biaha cu bo ta bisami esey ta ora cu nos pleita cu otro.. mi ta sinti cu bo a dispidi dimi sin cu mi mes por a ripara 😞..

Ainda mi ta corda con nos tawata planiando nos next trip pa medellin y fort lauderdale y con bo tawata bisami bo kier a just shop pa matthew y no ta matter unda cu nos bai.

Ta bai ta asina dificil lubida tur bo joke laaf nan cu togwell nos tawata endup ta hari y bo hari pret cu tawata pone nos tur hari. Mi lo miss sigur sigur mi miho amigo cu since nos tawata tin 7 aña nos tawata skonde for di bo mama y mi mama pa bai drumi riba dak marduga y sinta wak strea y purba corda nan luga pa wak si e next anochi nan lo a hala di lugar, mi ta asta corda con semper bo a keda bisa cu mare tur e nubia nan tawata marshmallows pa nos por a come nan.. Nos tawata tin nos miho sleep overs den e game room y hasi jen popcorns cu na final nos no tawata come toch.. Hopi hende a bisa cu no tin e “BFF” bonding entre un chick cu un guy, well my love they were all wrong paso what we had was more than just a friendship, with the years mi a bira bo ruman chikito cu bo tawata defende di guy riba trip y abo mi ruman grandi cu tawata hibami dal mi drinks nan skondi for di mi mama nan. Mi ta bai miss con bo semper tawata buscami of jamami pa conseho of pa uit bo mes, tur bo secrets nan lo keda warda den mu curazon! Nada lo por kita e lugar cu bo tin den dje.. 😞

Mi semper lo keda wak pa matthew mane mi yiu manera cu bo semper a bisami hasi ora ho tawata trece pa mi keda cune ❤️

Mi no ta sintimi prepara pa bisabo ayo misa cu no ta ami so y misa bo lo duna nos tur forsa pa por get thru this y bo lo cuida cada un di nos! Mas di 15 aña di amistad a wordo kita zomaar asina for di nos pero misa cu lo tin un angel bunita den shelo cu lo wak pa nos tur! ❤️ Santi Ac Anthony CroesAxandra Castillo Kevin Duarte & Sarah Sosa!

Mailo (con mi tawata gusta jamabo y abo tawata odia) I hope you rest in peace y no bandona nos NUNKA! I LOVE YOU ❤️ Camilo Sosa