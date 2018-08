mans hands behind bars in jail or prison

Algun preso lo sali den libertad mas tempran cu nan sentencia, debi na ocupacion halto di KIA Tin algun preso cu lo sali den libertad poco mas tempran cu loke nan castigo original ta bisa. Esaki ta un posibilidad cu ley ta duna a base di articulo # 37 basa riba circumstancia y exepcion. Den e caso aki, e ocupacion di KIA ta hopi halto y tambe tin areanan di e prison cu ta den deterioro. Esaki lo sali na favor di algun preso, cu ya caba a sinta 2/3 parti di nan castigo y pa cual normalmente ta programa pa sali te na 2019, den luna di Januari of Febuari. Un comicion encarga cu esaki hunto cu Ministerio Publico ta selecta e presonan cu ta wordo duna e gracia aki di sali liber algun luna cu nan fecha stipula. Minster Andin Bikker a confirma esaki tambe e siman aki, splicando kico ta e base pa e desicion aki. Pues, ta keda na e comicion awor pa evalua ta na cual preso nan ta duna 8 luna of 6 luna di gracia, pa asina por desocupa nan cel, pa habri caminda pa ricibi preso nobo. tweet