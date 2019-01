Rudolf Arendsstraat – Emmastraat Diamars mainta 8’or pasa polis a bay e crusada conoci pa accidente cu ta Rudolf Arendsstraat. Na yegada di Motor Unit e ta constata un persona levemente herida. Ta trata manera semper, un chauffeur no ta lesa borchi y of ta pensa leu y ta core subi crusada, causando accidente. E v-car e biaha aki tawata bayendo direccion pabou y no a para pa duna e auto blanco preferencia.

Ambulance a wordo pidi pa Paramedico por chek e chauffeur di e auto blanco.