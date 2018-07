Agenda di obituario pa 31 Juli 2018

Obituary words in newspaper headlines as death notices or memorials for dead people, friends, or relatives

Fayecida/o Condolencia Entiero Sixto Hunfried Kelly Mihor conoci como: "Papa Hun, Ompi, Mack" 31 juli 7-9pm Aurora 1 Aug – 9-11am Aurora Despues cremacion Jacobo C. Rasmijn Mihor conoci como: "Coby of Bobbo" 1 Aug 7-9pm 2 Aug 2-4pm Misa Sta. Cruz Sta. Cruz Maxceau Hilaire Mihor conoci como "Papi" 1 Aug 7-9pm Royal 2 Aug 2-4pm Royal Sabana Basora Randolph L. Stamper 1 Aug Royal 9-11am Zhong Wen Aidi Mihor conoci como "Mama" Lo wordo anuncia despues Sra. Edwina Virginia Alders-Marchena 2 Aug 9am – 12 pm Cremacion Teresita Gil Erasmus 31 jul 7-9pm Royal 2 Aug 9am-11am Misa Noord Noord