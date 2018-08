Aclaracion! E fondo di viehez no ta den peliger… tin precupacion si pa prima di aov cu ta bahando

Director di SVB a trece un aclaracion riba un entrevista di siman pasa. A ser bisa cu tin un reserva di 1 pa 2 luna di e pensioen di viehez, sinembargo esaki no ta den peliger! For di 2014 e fondo aki a bini ta mehorando poco poco. E precupacion cu tin ta basa riba e hecho cu SVB no ta hayando suficiente placa di Belasting pa loke ta e prima di AOV. Suma di empleado ta aumenta, kemen prima di AOV tambe mester aumenta, pero esaki ta bahando. SVB lo bay atende esaki cu belastingkantoor pa asina mira dicon e suma di AOV ta bahando.