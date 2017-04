Accidente na Hulanda cu a costa bida i un Arubiano

Fatale botsing tegen pijler op A29

zwaargewonde op A29 bij Numansdorp – foto politie Hoeksche Waard

Op de A29 bij Numansdorp is zondagochtend een 33-jarige Hagenaar met zijn auto tegen een betonnen pijler gereden. Hij raakte ernstig gewond en overleed later op de dag in het Erasmus MC in Rotterdam.