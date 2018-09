Accidente di auto den Van Leeuwenhoekstraat

Van Leeuwenhoekstraat -Diasabra atardi 6:30 p.m polis a bay crusada di Maria College, pa un accidente di trafico. Na yegada esnan involucra tawata ok, un di esnan involvi a haya un rasca chikito na cara. Mirando cu den un di e autonan tawata tin mucha, a manda ambulance pa controla nan. Falta di preferencia tawata motibo di e accidente. E autonan envolvi tawata un Toyota Corolla y un KIA flatbed pick up. Manera por mira ariba e imagenann, dos ambulance a presenta pa a controla esnan envolvi den e accidente. Crusada di Maria College ta un crusada cu mester pone bon atencion y no yega subi, den pasado tawata tin accidentenan fatal eynan.