Accidente cu daño material y persona herida na Solito

Solito – Diamars merdia algo prome cu 1:30, polis y tambe ambulance a bay ariba e caminda di Solito pa un accidente di auto cu hende herida. Na yegada di polis y ambulance nan a ripara cu e no tawata ariba e crusada conoci di R.C.A, pero mas panort. E biaha aki e accidente a sosode ariba e salida cerca di e bar restaurant. Na e sitio un dama chauffeur amabel y poco spanta, a conta cu ela subi caminda y no a mira e auto color cora biniendo di zuid. Ambos vehiculo mester a wordo hala for di caminda door di takelwagen, debi na e daño material nan no por move ariba propio forsa. Ambulance a atende cu e mucha cu tawata den e auto Kia color cora, sinta patras.