Accidente cu basta daño material na Savaneta

Savaneta – Diasabra marduga polis a bay Savaneta pa un accidente di trafico. Esaki a sosode na e crusada pariba di Club Arias. Segun nos por a compronde, e Toyora Prado bayendo direccion pariba a haye confronta cu e pick up cu a subi su dilanti. Esaki a sosode na e crusada. E Prado no por a haci mucho y dal contra e pick up, pa despues e mes perde control bay dal un cura di cas. Afortunadamente no tawata tin hende herida. Polis a transporta chauffeur di e pick up pa warda, caminda elo mester a haci un test di alcohol.